مؤتمر كيروش: الشناوي ليس مصابا.. وأعدكم بفريق عظيم أمام ليبيا

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 18:32

كتب : هاني العوضي

كارلوس كيروش

كشف كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر عن جاهزية محمد الشناوي لمباراة ليبيا، فيما وعد بتقديم فريق عظيم خلال المباراة.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي للقاء: "أتمنى دعم المصريين غدا مهما كانت النتيجة. لن أتحدث عن أشياء خاصة، ولكن من خلال روح الفريق المصري أضمن لكم بأن تروا فريق عظيم جدا".

وأضاف "محمد الشناوي لا يعاني إصابة قوية. فقط تعرض لكدمة وإصابته خفيفة".

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المدرب البرتغالي أتبع "ليبيا تمتلك لاعبين بجودة عالية، وهدفنا التفوق والفوز أمام الفريق الأفضل في المجموعة، وهو ليبيا. نحتاج للبحث عن الفوز في المباراة وإذا تفوقنا عليهم بالملعب سنفوز بالتأكيد".

وأتم "لدي 24 لاعبا، وجميعا تألقوا لدرجة أنني شعرت بصداع في رأسي لاختيار من سيلعب، ولكنه صداع جيد. فأنا مدرب وأملك لاعبين كُثر أمامي".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وستكون المباراة هي الرسمية الأولى لـ كيروش على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على ليبيريا وديا بهدفين.

مصر تحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، وخلف ليبيا المتصدرة بـ 6 نقاط بعد جولتين.

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