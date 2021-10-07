الصفقة الأولى في عهد رانييري.. واتفورد يضم الكاميروني نيكولاس نكولو

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 18:00

كتب : FilGoal

نيكولاس نكولو - واتفورد

أعلن واتفورد الإنجليزي ضمه للمدافع الكاميروني نيكولاس نكولو في صفقة انتقال حر رسميا حتى نهاية الموسم.

وأصبح المدافع الكاميروني هو أولى صفقات واتفورد تحت قيادة مدربه الجديد كلاوديو رانييري.

اللاعب البالغ من العمر 31 عاما كان رحل عن تورينو عقب نهاية تعاقده الموسم الماضي ومنذ ذلك الحين أصبح حرا في تحديد مصيره.

وشارك نكولو في كأس العالم مرتين رفقة منتخب الكاميرون وخاض أكثر من 70 مباراة دولية كما شارك في أولمبياد بكين 2008.

وسبق لنكولو ارتداء قمصان كل من موناكو ومارسيليا وليون وتورينو.

يذكر أن رانييري تولى قيادة واتفورد قبل ساعات بعد إقالة المدير الفني السابق شيسكو مونوز لسوء النتائج.

ويحتل واتفورد المركز الـ15 بسبع نقاط بعد مرور سبع جولات.

نكولو واتفورد
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