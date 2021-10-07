معركة كروية هزت الملاعب الإنجليزية.. تحليل كامل لقمة ليفربول ومانشستر سيتي

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 17:43

كتب : عمر مختار

بيب جوارديولا ليفربول مانشستر سيتي

أبهرت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، المتابعين حول العالم بسبب المستوى المرتفع الذي شهدته والندية الكبيرة التي عرفتها.

فخارج الملعب، وقف على الخط الجانبي اثنين من أعظم العقول الكروية في التاريخ: يورجن كلوب، وبيب جوارديولا.

ماذا حدث -تكتيكيًا- في اللقاء، كيف تبارى المدربان في التفوق على بعضهما البعض، ذلك ما يكشفه تحليل في الجول.

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مانشستر سيتي ليفربول في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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