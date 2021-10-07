هدف نابي كيتا يتفوق على ثنائية صلاح لشهر سبتمبر في ليفربول

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 14:09

كتب : FilGoal

نابي كيتا - ليفربول

حاز الغيني نابي كيتا على جائزة أفضل هدف في شهر سبتمبر 2021 في ليفربول.

نابي كيتا

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتفوق هدف كيتا في شباك كريستال بالاس على هدفا محمد صلاح الذي سجلهما في شباك ليدز يونايتد وكريستال بالاس.

وجاء ترتيب أفضل 5 أهداف في شهر سبتمبر للريدز:

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5- كورتيس جونز في مرمى برينتفورد سيتي في الدوري الإنجليزي

4- محمد صلاح في مرمى ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

3- جوردان هندرسون في مرمى ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا

2- محمد صلاح في مرمى كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

1- نابي كيتا في مرمى كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

هدف هو الأول لنابي كيتا في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2019-2020، كما رفع عدد أهدافه مع الريدز إلى 8 في 82 مباراة.

وفاز ليفربول بخمس مباريات خلال سبتمبر وتعادل مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتراجع ليفربول في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي المتصدر.

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