هدف نابي كيتا يتفوق على ثنائية صلاح لشهر سبتمبر في ليفربول

حاز الغيني نابي كيتا على جائزة أفضل هدف في شهر سبتمبر 2021 في ليفربول.

وتفوق هدف كيتا في شباك كريستال بالاس على هدفا محمد صلاح الذي سجلهما في شباك ليدز يونايتد وكريستال بالاس.

وجاء ترتيب أفضل 5 أهداف في شهر سبتمبر للريدز:

5- كورتيس جونز في مرمى برينتفورد سيتي في الدوري الإنجليزي

4- محمد صلاح في مرمى ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

3- جوردان هندرسون في مرمى ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا

2- محمد صلاح في مرمى كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

1- نابي كيتا في مرمى كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐡𝐢𝐭, 𝐍𝐚𝐛𝐲 𝐥𝐚𝐝! 🚀🏆 His stunner against Palace is our September Goal of the Month 😍 Check out the top 5️⃣ strikes, as voted for by you... pic.twitter.com/kgL8kodDDj — Liverpool FC (@LFC) October 7, 2021

هدف هو الأول لنابي كيتا في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2019-2020، كما رفع عدد أهدافه مع الريدز إلى 8 في 82 مباراة.

وفاز ليفربول بخمس مباريات خلال سبتمبر وتعادل مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتراجع ليفربول في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي المتصدر.