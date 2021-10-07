أرتيتا يوضح لماذا عاد ويلشير للتدرب مع أرسنال

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 12:02

كتب : FilGoal

ويلشير - أرسنال‎

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال سبب عودة جاك ويلشير للتدرب مرة أخرى داخل مقر تدريبات النادي اللندني.

جاك ويلشير

النادي : بورنموث

أرسنال

ويلشير رحل في 2018 عن أرسنال بعد 17 عاما ارتدى فيها قميص النادي وتدرج بين مراحله المختلفة.

وبحسب بعض التقارير فأن إصابة جرانات تشاكا لاعب الوسط في الركبة زادت التكهنات حول عودة ويلشير إلى أرسنال وارتداء قميص الجنرز مرة أخرى.

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وقال أرتيتا لموقع أرسنال الرسمي: "ما يجب أن تعرفوه أننا نريد مساعدة ويلشير على الاستعداد للمرحلة المقبلة فنيا وذهنيا".

وأضاف "إنه يريد الحصول على شهادات تدريبية مرة أخرى ونحن على استعداد لتلبية جميع الاحتياجات التي يريدها. هذه هي الفكرة في الأساس وليست أبعد من ذلك".

وأردف "أنا سعيد للغاية بعودته. أجرينا محادثة مع جاك وفهمنا احتياجاته، والفترة التي يمر بها وأعتقد أن الجميع في النادي اتفقوا على أن هذه هي اللحظة المناسبة لمساعدته".

وأكمل "جلسنا معه واستمعنا إلى ما يريد القيام به وما هو مرحلته ونحن مستعدون لفعل أي شيء في وسعنا لمساعدته".

وأتم "سيتدرب معنا في بعض الأحيان، سيكون في كل مكان، وسيواصل شهاداته التدريبية التي يهتم بها للغاية، ويحاول جعله لائقا، ويحاول نقل خبراته إلى منطقتنا. لاعبينا ولاعبينا الشباب وأكاديميتنا وأعتقد أنه سيكون هناك تأثير كبير".

وتدرب لاعب الوسط البالغ 29 عاما في وقت سابق مع نادي كومو الإيطالي في ظل عدم ارتباطه بأي ناد في الوقت الحالي.

ومنذ رحيله عن أرسنال ارتدى ويلشير قميصي وست هام وبورنموث، وأصبح لاعبا حرا بنهاية الموسم الماضي.

ميكيل أرتيتا جاك ويلشير أرسنال الدوري الإنجليزي
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