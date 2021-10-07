رومانو: باريس سان جيرمان أراد ضم صلاح الصيف الماضي.. وموقف تجديد تعاقده مع ليفربول

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورتس أن محمد صلاح كان هدفا محتملا لـ باريس سان جيرمان لتعويض رحيل كيليان مبابي إن حدث الصيف الماضي.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف الماضي، إلا أن إدارة الفريق الباريسي رفضت التفريط في نجمها.

وقال رومانو خلال ظهوره عبر قناة ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق على "يوتيوب": "يمكنني أن أخبركم، مما قيل لي، باريس سان جيرمان كان يبحث احتمالا في وقت سابق في يونيو الماضي، إذا باعوا كيليان مبابي إلى ريال مدريد، فقد كانوا مستعدين للقيام بشيء كبير وأرادوا المحاولة من أجله وهو ضم محمد صلاح".

وأضاف "أيضا ليفربول لم يكن لديهم أي نية لفتح محادثات لبيع صلاح، لم يتم التفاوض مطلقا بسبب موقف ليفربول وبسبب وضع باريس سان جيرمان مع مبابي".

وعن مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول تابع قائلا: "لا يزال يتفاوض مع ليفربول. مما قيل لي إنه يحب ليفربول كنادي كرة قدم، والمشجعين، والمدينة، وكل شيء لكن لم يتم الاتفاق على عقد جديد بعد".

وأردف "سأراقب بعض الأندية هذا الصيف إذا تحرك بعض اللاعبين في الصيف، مثل مبابي وهذا النوع من اللاعبين، سيحاولون مرة أخرى، لكن من الآن وحتى الصيف المقبل، ستكون أولوية ليفربول هي تمديد عقد صلاح".

صلاح منذ بداية الموسم سجل 9 أهداف في 9 مباريات بجميع المسابقات بقميص الريدز.

كما وصل لـ 100 هدف في الدوري الإنجليزي مع الريدز ويواصل تحطيم الأرقام القياسية واحدا تلو الآخر.

تعاقد صلاح يمتد مع الريدز حتى صيف 2023 بعدما انضم في صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو قادما من روما الإيطالي.