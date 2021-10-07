سكاي: صفقة بيع نيوكاسل لتحالف مالي بقيادة سعودية قد يتم إعلانها اليوم

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 10:33

كتب : FilGoal

نيوكاسل يونايتد

كشفت شبكة سكاي سبورتس، أن صفقة بيع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، من مالكه الحالي مايك آشلي إلى تحالف مالي بقيادة سعودية، قد يعلن عنها اليوم الخميس.

أما هيئة الإذاعة البريطانية BBC فقالت: "قد تأتي الموافقة من الدوري الإنجليزي الممتاز في غضون 24 ساعة".

وأضافت BBC: "ذلك بعد أن أثبت تحالف يضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركتي (بي سي بي كابتل بارتنرز) و(روبن بروذرز)، أن الدولة السعودية لن تسيطر على النادي".

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وبحسب BBC، ستسعد هذه الأخبار قاعدة مشجعي النادي، بعد أن أظهر استطلاع رأي "رابطة مشجعي نيوكاسل يونايتد"، يوم الثلاثاء، أن 93% من أعضائها يؤيدون الاستحواذ، بعد 14 عاما من سيطرة آشلي على النادي.

ومن المنتظر أن تتم الصفقة، مقابل 300 مليون يورو.

ويعاني نيوكاسل في الدوري حيث يحل في المركز الـ 19 بـ 3 نقاط فقط من 7 مباريات.

الدوري الإنجليزي نيوكاسل
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