انتهت دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا (1) (2) إسبانيا.. اللاروخا للنهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

وتقام المباراة على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

وينتظر الفائز من مواجهة اليوم الفائز من مواجهة فرنسا وبلجيكا المقرر إقامتها غدا في نهائي النسخة الثانية من البطولة الأوروبية.

وسبق أن التقى منتخبي إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2020 الصيف الماضي وتفوقت إيطاليا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

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انتهت

ق 82: جووووووول لورينزو بيليجريني يسجل في الشباك بسهولة، بعدما خطف كييزا الكرة من الدفاع قبل نصف الملعب وانفرد ومرر عرضية مقلصا الفارق.

ق 77: عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى أويارزابال الذي يسدد كرة أرضية يتصدى لها دوناروما ويشتتها الدفاع.

ق 63: يريمي بينيو يرسل عرضية من الجهة اليمنى ويرتقى له أويارازبال برأسية تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 46: نزول جورجيو كيليني بدلا من فيدريكيو بيرنارديسكي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووووول ثاني للإسبانيا.. عرضية من أويارزابال يودعها توريس برأسية في الشباك.

ق 41: بطاقة صفرا ثانية لليونادو بونوتشي يتحصل من خلالها على طرد، بعد تدخل بالمرفق على بوسكيتس

ق 36: عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى إنسيني داخل منطقة الجزاء ويسدد بعيدا عن مرمى إسبانيا.

ق 35: بيرنارديسكي يتوغل من الجهة اليمنى ويسدد من داخل منطقة الجزاء كرة في الزاوية القريبة أبعدها الحارس بيده ثم ارتطمت بالقائم.

ق 18: تسديدة قوية من إسبانيا يتصدى لها دوناروما لكن تسقط من يده وترتطم بالقائم ويشتتها بونوتشي من على خط المرمى.

ق 17: جووووول أوووول.. عرضية من أويارازبال يودعها فيران توريس على الطائر على يسار دوناروما.

ق 13: بينية من الجهة اليسرى تصل إلى فيران توريس الذي يمرر عرضية إلى أويارزابال لكن تسديدته ترتطم بأقدام الدفاع ثم دوناروما دون خطورة.

ق 5: تسديدة من كييزا من خارج منطقة الجزاء يبعدها سيمون بيده بعيدا عن المرمى.

انطلاق المباراة