تصفيات كأس العالم – السودان يصعب موقفه بتعادل مع غينيا

زاد موقف منتخب السودان تأزما بعد التعادل مع غينيا بهدف لكل فريق.

وتعادل منتخب السودان مع غينيا بهدف لكل فريق على ملعب الكبير بمراكش في المغرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

محمد بايو تقدم لغينيا في الدقيقة الـ56، قبل أن يتعادل سيف تيري مهاجم فاركو الجديد في الدقيقة الـ72.

التعادل رفع رصيد السودان إلى نقطة واحدة في المركز الرابع للمجموعة الثامنة، فيما ارتفع رصيد غينيا إلى نقطتين في المركز الثالث.

المغرب يفترض أن يلعب مباراة بعد قليل مع غينيا بيساو بنفس المجموعة.

ويملك المنتخب المغربي مباراة مؤجلة مع غينيا من الجولة السابقة، كانت قد تأجلت بسبب الانقلاب العسكري في غينيا.

ويلعب السودان مع غينيا مجددا بعد أيام في الجولة الرابعة من التصفيات.