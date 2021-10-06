التشكيل - إيطاليا وإسبانيا دون مهاجم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

يبدأ كل من منتخبي إيطاليا وإسبانيا مواجهة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 دون مهاجم صريح.

ويعتمد منتخب إيطاليا بطل أوروبا على فيدريكيو بيرنارديسكي في مركز المهاجم، بينما يعتمد المنتخب الإسباني على بابلو سارابيا في مركز المهاجم.

ويبدأ أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلان في دفاع إيطاليا إلى جوار ليوناردو بونوتشي.

بينما يخوض جافي (17 عاما) لاعب وسط برشلونة أول مباراة رسمية له بقميص منتخب إسبانيا.

ولم يخسر منتخب إيطاليا لـ 37 مباراة على التوالي محققا رقما قياسيا.

وأصبح جافي أصغر لاعب يشارك لأول مرة بقميص منتخب إسبانيا بعمر 17 عاما و62 يوما.

تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – ليوناردو بونوتشي – أليساندرو باستوني – إيمرسون بالميري

الوسط: نيكولو باريلا – جورجينيو – ماركو فيراتي

الهجوم: فيدريكيو كييزا – فيدريكيو بيرنارديسكي – لورينزو إنسيني

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: ماركوس ألونسو – باو توريس – إيمريك لابورت – سيزار أزبيليكويتا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – جافي – كوكي

الهجوم: فيران توريس – بابلو سارابيا – ميكيل أويارزابال

🚨 ¡¡RECORDAMOS NUESTRA ALINEACIÓN!! 💪🏽 Así salimos en estas semifinales de la #NationsLeague ante Italia. ¡¡A POR TODAS, EQUIPO!!#VamosEspaña pic.twitter.com/Z5mygQBOz4 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 6, 2021

وسبق أن التقى المنتخبين من قبل في نصف نهائي يورو 2020 وتفوق المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويخوض الفائز من مباراة اليوم مواجهة حاسمة على لقب النسخة الثانية من المسابقة الأوروبية ضد الفائز من فرنسا وبلجيكا.