كرة يد - إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.. آلبورج يقصي الوحدة ويلاقي ماجديبورج

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 18:25

كتب : FilGoal

آلبورج الدنماركي

أصبح فريق آلبورج الدنماركي هو ثالث المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد بعد الفوز على الوحدة السعودي.

وفاز آلبورج -وصيف دوري أبطال أوروبا- على الوحدة بنتيجة 37-27 في ربع النهائي، ليتأهل الفريق الدنماركي إلى نصف النهائي.

ويلعب آلبورج في نصف النهائي مع فريق ماجديبورج الألماني، والذي كان قد قط تخطى الدحيل القطري.

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وتقام مباراتي نصف النهائي مساء غد الخميس.

من جهة أخرى، ينتظر فريق بينيهروس البرازيلي، الفائز بين الزمالك وبرشلونة في آخر مباريات ربع النهائي، لمواجهته في نصف النهائي الآخر للبطولة.

وسيتحول الوحدة السعودي لمجموعة من ثلاث فرق، بجانب جامعة سيدني الأسترالي، والخاسر بين الزمالك وبرشلونة، لبدء تصفيات ترتيبة أخرى للمراكز بجانب مجموعة أخرى تضم الدحيل القطري، والنور السعودي، وسان فرانسيسكو الأمريكي.

كرة يد سوبر جلوب آلبورج الوحدة السعودي
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