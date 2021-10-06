الأهلي يعلن غياب أفشة عن لقاء الحرس الوطني في أبطال إفريقيا

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 14:43

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - إنبي - أفشة

أعلن الأهلي اليوم الأربعاء غياب محمد مجدي "أفشة" لاعب خط وسط الفريق عن مباراة الحرس الوطني النيجري في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الأهلي أن غياب أفشة سيكون للاحتفال بحفل زفافه بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني والإداري بالنادي.

وكان أفشة خرج من قائمة منتخب مصر المستدعاة للقاء ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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ويلتقي الأهلي مع الحرس الوطني النيجري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في الـ16 من شهر أكتوبر الجاري.

وسوف يسافر الأهلي إلى النيجر قبل المباراة بـ48 ساعة بعد خوض مران أخير في ملعب مختار التتش

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية في ملعب مختار التتش استعدادا لبدء حملته للدفاع عن لقبه الذي حققه خلال العامين الأخيرين.

الأهلي أفشة في إفريقيا
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