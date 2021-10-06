كلوب عن لقاح كورونا: لا أفهم لماذا يتم تقييد الحريات مقابل سؤالنا للسائقين عن إن كانوا مخمورين

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الحصول على لقاح فيروس كورونا أمر يجب حدوثه مبديا استغرابه من تقييد الحريات حول سؤال الناس لبعضهم البعض عن إن كان تم تطعيمهم أم لا.

وتحدث كلوب للصحفيين قائلا: "أعتقد أنني أستطيع القول إن 99% من لاعبي ليفربول تم تطعيمهم، لم يكن علي أن أقنعهم، القرار كان طبيعيا من الفريق ولا أتذكر أنني تحدثت مع أي منهم لإقناعهم فأنا لست طبيبا".

وواصل "ماذا يمكن أن أقول؟ مثل الكثير من المواقف الأخرى سأدلي بنصيحتي ولكن الأمر هنا لم يكن ضروريا".

واستدرك "لكن بشكل عام يبدو أنه لا يسمح لنا بإعطاء الناس نصيحة، أنا حصلت على المعرفة بشأن اللقاح من الأطباء الذين أعرفهم، هكذا تسير الأمور إن لم تعرف المعلومة فاسأل شخص مختص".

وأضاف المدرب الألماني "هذا هو السبب إنني تلقيت التطعيم، لأنني في فئة عمرية يمكن أن يكون الأمر صعبا وأنا سعيد بحصولي على اللقاح".

وأردف "ربما أكون ساذجا بعض الشيءؤ لكنني لا أفهم لماذا لا يُسمح لنا بتقديم النصيحة، إن قلت إنني حصلت على اللقاح يرد الناس كيف يمكنك أن تقول ذلك؟".

وتابع "إن الأمر مشابه للقيادة تحت تأثير الكحول، ربما مررنا بذلك الموقف بعد تناولنا أحد المشروبات واعتقدنا أنه لا يزال بإمكاننا القيادة لكن القانون يمنع ذلك ولذا لا نقوم بالأمر".

وواصل "القانون ليس موجودا لحمايتي إنه لحماية جميع الأشخاص الآخرين لأنني في حالة سكر وأريد قيادة سيارة، لكننا نقبل القانون".

وأكمل "نحن نعرف أن الكحوليات سيئة لأجسامنا لكننا نشربها، ونفترض أن اللقاح ضارا بنا رغم أن معظم المتخصصين قالوا إنه أفضل حل متاح لنا حاليا".

وشدد كلوب "أنا لم أحصل على اللقاح لحمايتي بل لحماية جميع الناس من حولي وأنا لا أفهم لماذا هذا الأمر تقييد للحرية؟ لأنه إنه كان الأمر كذلك فإن عدم السماح لمن يريد القيادة بعد شرب الكحوليات هو تقييد للحرية كذلك لكننا نقبل الأمر".

وأردف "لا يسمح لنا بسؤال الناس إن كان تم تطعيمهم أم لا لكن يسمح لي أن أسأل سائق سيارة أجرة عن إن كان مخمورا أم لا؟ وإن كان مخمورا فلن أركب معه، وإن حضرت للعمل في حالة سكر فيمكنهم إعادتي إلى منزلي".

وأكمل "أنا حصلت على اللقاح لأنني كنت قلقا على نفسي ولكن أكثر من ذلك بشأن كل من حولي".

وأتم كلوب حديثه "إن حصلت على العدوى وعانيت منها فهذا خطأي، وإن نشرتها على من حولي فهذا خطأي كذلك وليس خطأهم".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أكدت أن العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي يرفضون الحصول على اللقاح.

ولا يعد كلوب أول مدرب يتحدث حول اللقاح إذ أن توماس توخيل مدرب تشيلسي قال إنه حصل على اللقاح لكنه لن ينصح لاعبيه بشأن اتخاذه تاركا حرية اتخاذ القرار لهم.