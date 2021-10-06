سوبر جلوب -رئيس اللجنة الإعلامية: وجهنا دعوة لرئيس الزمالك.. وهذا من دعى الخطيب

شدد حسام النصر رئيس اللجنة الإعلامية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد على أنه تم توجيه الدعوة لجميع رؤساء الأندية المشاركة في البطولة بما فيهم حسين لبيب رئيس نادي الزمالك.

الزمالك يواجه برشلونة اليوم في ربع نهائي سوبر جلوب. (طالع موعد المباراة والقنوات الناقلة)

حسام النصر قال في تصريحات لقناة الحياة: "تم توجيه دعوات لكل رؤساء الأندية والبعثات لحضور حفل الافتتاح من الدولة المنظمة والاتحاد الدولي لكرة اليد، من المستحيل عدم دعوة رئيس أي نادي من الأندية المشاركة".

وأضاف "اعتقد أن الدعوة وصلت لرئيس نادي الزمالك وقد يكون هناك ظرف ما منعه من الحضور".

وواصل "تم توجيه الدعوة لمحمود الخطيب وحسن حمدي من قبل اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي، نعتبرهم شخصيات رياضية كبيرة على مستوى عالي حتى لو كان مختصا بكرة القدم فنحن ندعو كبار الشخصيات المهتمين والمشاهير في كل الأحداث الرياضية".

وأتم "تم السماح بحضور 5500 مشجع في المباريات، تذاكر مباريات الدور ربع النهائي نفذت في وقت مبكر. الجالية المصرية كبيرة في جدة وكان الإقبال كبيرا على التذاكر".

الفائز من الزمالك وبرشلونة سيواجه الفائز من النور السعودي وبينهيروس البرازيلي غذا الخميس في نصف النهائي.