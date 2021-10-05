سوبر جلوب - موعد مباراة الزمالك مع برشلونة في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد.. القنوات الناقلة

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

الزمالك - حفل افتتاح سوبر جلوب

يلتقي الزمالك مع نظيره برشلونة غدا في ربع نهائي بطولة سوبر جلوب "كأس العالم للأندية" لكرة اليد.

وتقام بطولة سوبر جلوب في السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر في جدة بالسعودية.

الزمالك تأهل للبطولة ممثلا لقارة إفريقيا بعد الفوز على الأهلي في السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.

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المباراة تقام في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس غدا.

الفائز من المباراة سيواجه الفائز من النور السعودي وبينهيروس البرازيلي 7 أكتوبر الجاري في نصف النهائي.(طالع نظام البطولة بالكامل وطريق الزمالك)

الخاسر ينضم لأحد مجموعتين تتكون كل منها من 3 فرق لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر.

الزمالك يشارك في البطولة للمرة الخامسة والتانية على التوالي، وكان أفضل مراكزه الفوز بالميدالية البرونزية عام 2010 في المشاركة الأولى.

وتواجد الأبيض في المربع الذهبي ثلاث مرات وأنهى النسخة الأخيرة في المركز الخامس.

على الجانب الآخر، يشارك برشلونة للمرة السابعة والرابعة على التوالي، وتمكن من الفوز بلقب آخر 3 نسخ من البطولة.

وتشارك 10 أندية يمثلون قارات العالم منها فريقي النور والوحدة السعوديين.

يذكر أن الوحدة السعودي تأهل للدور ربع النهائي بعد تغلبه على سان فرانسيسكو كالهيت الأمريكي ليواجه ألبورج الدنماركي غدا الأربعاء في ربع النهائي.

وتأهل ماجديبورج الألماني لمواجهة الدحيل القطري غدا الأربعاء في ربع النهائي.

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