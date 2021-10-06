عضو مجلس المصري: حديث رفعت عن تأجيل الرحيل بسبب الانتخابات غير صحيح.. وهذا موقفنا

شدد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري على أن ما تحدث به أحمد رفعت لاعب الفريق أمس لم يحدث مشيرا للخطوات المقبلة الذي سيتخذها النادي مع اللاعب.

أحمد رفعت تحدث عن كواليس أزمته مع المصري أمس. (طالع التفاصيل)

طارق هاشم قال في تصريحات لقناة صدى البلد: "ما قاله أحمد رفعت أمس عن الانتظار حتى يناير لانتهاء الانتخابات ثم الرحيل لم يحدث، كنت حاضرا للجلسة أمس بحضور محمود عبد الحكيم كوسيط للاعب".

وأضاف "أحمد رفعت استأذن بالغياب ليوم أو اثنين بسبب مرض والدته ولم يعد للفريق وهذه لم تكن المرة الأولى، تم تحويل موقف اللاعب إلى اتحاد الكرة وسيتم تطبيق اللائحة المالية الخاصة بنا".

وواصل "لم نتفاوض مع عمر كمال عبد الواحد أو الزمالك لاستعارة اللاعب حال عدم حل أزمة القيد".

وتابع "أجرينا تعاقدات على أعلى مستوى مع القوام الأساسي المتواجد للفريق مع جهاز فني على قدر كبير من المسئولية".

وأتم "المصري لا يقف على أي لاعب ولعب له العديد من اللاعبين المميزين انتقلوا بعدها لأندية أخرى وانضموا لمنتخب مصر".