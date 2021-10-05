أحمد رفعت يكشف تفاصيل أزمته مع المصري

لا تزال الأزمة مستمرة بين أحمد رفعت ومسؤولي المصري في ظل غياب اللاعب عن التدريبات مثلما أوضح طارق هاشم عضو مجلس الإدارة في تصريحات سابقة.

أحمد رفعت النادي : المصري المصري

وكان هاشم صرح أن المصري رفض عرضا من فيوتشر للتنازل عن رفعت (28 عاما)، مشيرا إلى أن النادي سيعاقب اللاعب بسبب غيابه عن التدريبات.

ومن جانبه أوضح رفعت أنه تلقى عرضا سعوديا لكن مسؤولي النادي البورسعيدي رفضوا الرد عليه في محاولة منه لإقناعهم بقبوله.

وقال الجناح عبر قناة أون تايم سبورتس:"للأسف من المفترض أن يكون هذا الكلام بيني وبين النادي، لكن الموضوع أصبح عيني عينك. تلقيت عرضا سعوديا وتحدثت مع عدنان حلبية (عضو مجلس الإدارة) وأبلغته أن المصري سيحصل على نصف مليون دولار في موسم مقابل إعارتي، بينما أحصل أنا على مليون دولار".

وأضاف "رد علي: أنت تساوي أكثر من ذلك بكثير، ولم يرد على مكالماتي في الأيام التالية. العرض جاء عن طريق وكيلي. الناس (مسؤولو النادي السعودي) قالوا لي كيف تكون لاعبا مهما في فريقك ولا يرد النادي علينا؟ وبعدها قدموا عرضا ثانيا لكن المصري رفضه".

ويستعد رفعت، لاعب الزمالك وإنبي والاتحاد السابق، لموسمه الثاني مع المصري.

اللاعب المتوج بكأس إفريقيا للشباب عام 2013 قدم مستوى طيبا مع المصري وسجل 8 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة في 31 مباراة شارك بها.

وانضم رفعت لقائمة مصر المبدئية المشاركة في كأس العرب 2021.