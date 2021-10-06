كرة سلة - تقرير: عرض إيطالي لمحترف الأهلي

قالت تقارير إيطالية إن نادي فورتيتودو بولونيا الذي يلعب في الدوري الإيطالي لكرة السلة، يريد التعاقد مع محترف الأهلي، الأمريكي مايكل ثومبسون.

ويشارك ثومبسون مع الأهلي حاليا في البطولة العربية للأندية.

وأشارت جريدة لا ريبوبليكا للاهتمام الإيطالي بمحترف الأهلي.

وكان الأهلي ضمن صدارة المجموعة بالفوز على كل من وداد بوفارك الجزائري وشعب حضر موت اليمني.

وتقام مباريات ربع النهائي الأربعاء بينما نصف النهائي الجمعة 8 أكتوبر وأخيرا النهائي يوم 9 أكتوبر.