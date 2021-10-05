سوبر جلوب - رئيس بعثة الزمالك: اللاعبون لديهم ثقة كبيرة وضربت لهم مثلا بـ شيريف.. ونواجه منتخب عالم

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 23:47

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك - كرة يد

شدد حمادة عبد الباري رئيس بعثة الزمالك في بطولة العالم لكرة اليد للأندية (سوبر جلوب)، على ثقة اللاعبين الكبيرة قبل مواجهة برشلونة في ربع نهائي البطولة.

وقال عبد الباري عبر أون تايم سبورت: "لاعبو الزمالك لديهم ثقة كبيرة، ويقولون إن منتخب مصر حقق نتائج رائعة ضد منتخبات أوروبية كبيرة مثل إسبانيا وألمانيا وفرنسا".

وأوضح "منحت للاعبين مثلا من فوز شيريف على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وأوليفر روي المدير الفني لديه ثقة كبيرة في الفريق ورفض استقدام أي لاعب محترف. ندرك أننا سنواجه برشلونة الذي يعتبر منتخب عالم".

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وشدد "رابطة مشجعي الزمالك في السعودية انسحبوا من الافتتاح بعدما علموا بعدم حضور اللاعبين لأننا كنا نتدرب في نفس الوقت وأتوا حضروا المران وصنعوا جوا جميلا".

يستعد الزمالك لمواجهة برشلونة الإسباني في ربع نهائي بطولة سوبر جلوب "كأس العالم للأندية" لكرة اليد غدا.(طالع موعد المباراة والقنوات الناقلة)

وتقام بطولة سوبر جلوب في السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر في جدة بالسعودية.

الزمالك تأهل للبطولة ممثلا لقارة إفريقيا بعد الفوز على الأهلي في السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.

الزمالك يشارك في البطولة للمرة الخامسة والتانية على التوالي، وكان أفضل مراكزه الفوز بالميدالية البرونزية عام 2010 في المشاركة الأولى.

وتواجد الأبيض في المربع الذهبي ثلاث مرات وأنهى النسخة الأخيرة في المركز الخامس.

على الجانب الآخر، يشارك برشلونة للمرة السابعة والرابعة على التوالي، وهو البطل التاريخي للبطولة برصيد 5 ألقاب منها آخر 3 نسخ للبطولة.

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