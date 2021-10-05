سوبر جلوب - نظام بطولة كأس العالم للأندية لـ كرة اليد وطريق الزمالك بعد مواجهة برشلونة

يستعد الزمالك لمواجهة برشلونة الإسباني في ربع نهائي بطولة سوبر جلوب "كأس العالم للأندية" لكرة اليد غدا.(طالع موعد المباراة والقنوات الناقلة)

وتقام بطولة سوبر جلوب في السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر في جدة بالسعودية.

الزمالك تأهل للبطولة ممثلا لقارة إفريقيا بعد الفوز على الأهلي في السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.

الزمالك يشارك في البطولة للمرة الخامسة والتانية على التوالي، وكان أفضل مراكزه الفوز بالميدالية البرونزية عام 2010 في المشاركة الأولى.

وتواجد الأبيض في المربع الذهبي ثلاث مرات وأنهى النسخة الأخيرة في المركز الخامس.

على الجانب الآخر، يشارك برشلونة للمرة السابعة والرابعة على التوالي، وهو البطل التاريخي للبطولة برصيد 5 ألقاب منها آخر 3 نسخ للبطولة.

FilGoal.com يأخذكم في رحلة داخل نظام البطولة وطريق الزمالك بعد مباراة برشلونة

6 أكتوبر - ربع النهائي

الدحيل القطري أمام ماجديبورج الألماني - 12:15 ظهرا بتوقيت القاهرة

النور السعودي أمام بينهيروس البرازيلي - 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة

الوحدة السعودي أمام ألبورج الدنماركي - 4:45 مساء بتوقيت القاهرة

الزمالك أمام برشلونة الإسباني - 7:00 مساء بتوقيت القاهرة

7 أكتوبر - نصف النهائي

الفائز من الدحيل القطري وماجديبورج الألماني مع الوحدة السعودي وألبورج الدنماركي - 5:15 مساء بتوقيت القاهرة

الفائز من الزمالك وبرشلونة مع الفائز من النور السعودي وبينهيروس البرازيلي - 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

9 أكتوبر - المركز الثالث والنهائي

المركز الثالث.. الخاسران من نصف النهائي - 5:15 مساء بتوقيت القاهرة

النهائي.. الفائزان من نصف النهائي - 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

ماذا عن تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر؟

يتم تقسيم الفرق التي لم تتاهل لربع ونصف النهائي إلى مجموعتين من 3 فرق لتحديد المراكز.

يتم حسم المراكز في المجموعة على أساس عدد النقط ثم عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين الفريقين (حال التساوي) ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة ثم عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة وأخيرا فارق الأهداف الكلي.

المجموعة الأولى

تضم فرق سان فرانسيكو الأمريكي مع الخاسر من النور السعودي وبينهيروس البرازيلي، والدحيل القطري وماجديبورج الألماني.

مواعيد المباريات

سان فرانسيكو مع الخاسر من النور السعودي أمام بينهيروس البرازيلي - 7 أكتوبر - 12:45 ظهرا بتوقيت القاهرة

سان فرانسيكو مع الخاسر من الدحيل القطري وماجديبورج الألماني - 8 أكتوبر - 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة

النور السعودي أمام بينهيروس البرازيلي مع الخاسر من الدحيل القطري وماجديبورج الألماني - 9 أكتوبر - 12:45 ظهرا بتوقيت القاهرة

المجموعة الثانية

تضم فرق جامعة سيدني الأسترالي مع الخاسر من الوحدة السعودي وألبورج الدنماركي والخاسر من الزمالك وبرشلونة الإسباني.

مواعيد المباريات

جامعة سيدني مع الخاسر من الزمالك وبرشلونة الإسباني - 7 أكتوبر - 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة

جامعة سيدني مع الخاسر من الوحدة السعودي أمام ألبورج الدنماركي - 8 أكتوبر - 5:15 بتوقيت القاهرة

الخاسر من الزمالك وبرشلونة الإسباني مع الخاسر من الوحدة السعودي أمام ألبورج الدنماركي - 9 أكتوبر - 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة

تحديد المراكز

صاحبا المركز الأول في المجموعتين سينهيان البطولة في المركزين الخامس والسادس، الفيصل بينهما سيكون عدد النقاط في المجموعة، حال التساوي سيكون الفيصل فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة.

صاحبا المركز الثاني في المجموعتين سينهيان البطولة في المركزين السابع والثامن بنفس طريقة الحساب

صاحبا المركز الثالث في المجموعتين سينهيان البطولة في المركزين التاسع والعاشر بنفس طريقة الحساب.