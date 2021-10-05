إشارة للثقة في سولشاير؟ مانشستر قريب من تجديد تعاقده مع ثنائي الطاقم التدريبي

اقترب مانشستر يونايتد من تجديد تعاقده مع ثنائي الطاقم التدريبي للفريق مايكل كاريك وكيران مكينا.

بحسب شبكة بي بي سي، فإن مانشستر يونايتد يتفاوض لتجديد تعاقد الثنائي حتى 2024.

وينتهي تعاقد كاريك ومكينا مع النادي الصيف المقبل.

يونايتد أعلن أمس تجديد تعاقده مع مايك فيلان المدرب المساعد حتى 2024.

مانشستر يونايتد أعلن في وقت سابق عن تجديد تعاقده مع المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير لمدة 3 مواسم.

الشياطين الحمر لعبوا 7 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، حققوا خلالها 4 انتصارات وتعادلين وتلقوا هزيمة واحدة ليتواجدوا في المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

على صعيد دوري الأبطال، خسر مانشستر يونايتد أولى مبارياته في دور المجموعات أمام يانج بويز السويسري بهدفين مقابل هدف واحد قبل ان يفوز على فياريال الإسباني بصعوبة بهدفين مقابل هدف واحد.

ويستعد مانشستر يونايتد لمجموعة من المواجهات الصعبة بعد التوقف الدولي أمام ليستر سيتي وتوتنام وليفربول ومانشستر سيتي في الدوري بجانب مباراتين أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.