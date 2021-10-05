تليجراف: ليفربول يطلب تأجيل موعد انطلاق مباراة واتفورد.. والأخير يرفض

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 18:05

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول X مانشستر سيتي

طلب نادي ليفربول من مسئولي الدوري الإنجليزي تأجيل موعد انطلاق المباراة أمام واتفورد إلى وقت متأخر لمنح اللاعبين اللاتينين بعض الوقت للعودة والمشاركة.

أليسون

النادي : ليفربول

فابينيو

النادي : ليفربول

روبيرتو فيرمينو

النادي : ليفربول

ليفربول

ويلتقي ليفربول مع واتفورد في افتتاح مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي 16 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت إنجلترا.

ليفربول طلب تأجيل اللقاء ليتم لعبه في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت إنجلترا.

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الثنائي فابينيو أليسون بيكر سيلعب مع منتخب البرازيل مباراتهم الأخيرة في التوقف الدولي المقبل أمام أوروجواي قبل 24 ساعة على مباراة واتفورد.

بحسب تليجراف، فإن واتفورد رفض طلب التأجيل بسبب أن المشجعين سيكونون قد رتبوا بالفعل خطط سفر وأن ذلك سيكون مصدر إزعاج لهم.

حال رفض الطلب، فإن ثنائي ليفربول لن يكون متاحا للمشاركة في المباراة أمام واتفورد إلا في حالة عدم لعب المباراة الأخيرة مع البرازيل أمام أوروجواي.

التقارير أشارت إلى أن ليفربول أعد طائرة خاصة لنقل اللاعبين من ماناوس إلى مقر تدريبات ليفربول إذا تم تأجيل انطلاق اللقاء.

روبيرتو فيرمينو لم يتم استدعاءه لمعسكر البرازيل وبالتالي سيتواجد بشكل طبيعي مع ليفربول أمام واتفورد.

ليفربول يتواجد في المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

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