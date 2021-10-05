تقارير.. الكشف عن الراتب الذي طلبه صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 17:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي

حدد محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي الراتب الذي يريده لتجديد تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

بحسب "ذا اندبندنت" فإن صلاح طلب الحصول على راتب يتراوح بين 300 إلى 380 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وهو ما سيجعله الأعلى في ليفربول.

اندبندنت أشارت إلى أن التقاريرالتي تحدثت عن طلب صلاح 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لتجديد التعاقد غير صحيحة.

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المباحثات ما زالت جارية بين صلاح ومسئولي ليفربول لتجديد التعاقد دون الوصول لاتفاق بعد.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول صيف عام 2023.

صلاح يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا الآن كثاني أكثر راتب في النادي مشاركة مع تياجو بعد فيرجل فان دايك الذي يحصل على 235 ألف جنيه إسترليني.

ابن الـ29 عاما سجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين في 9 مباريات لعبها مع ليفربول هذا الموسم.

ويتشارك صلاح مع جيمي فاردي في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 6 أهداف.

صلاح سجل 134 هدفا وصنع 50 آخرين في 212 مباراة لعبها مع ليفربول منذ انضمامه للفريق قادما من روما الإيطالي صيف عام 2017.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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