عودة الجماهير بنسبة 100% في مباريات بايرن

سيلعب بايرن ميونيخ مباراته القادمة على ملعبه في الدوري الألماني بحضور جماهيري كامل في ملعب أليانتس أرينا.

وذكر بايرن في بيان عبر موقعه: "بعد أكثر من عام ونصف من الانتظار، سيتم لم شمل فريق بايرن وجماهيره كاملة في المباراة القادمة على أرضه حيث سيسمح للجمهور بكامل طاقته بالدخول إلى ملعب أليانتس أرينا بعد قرار من حكومة ولاية بافاريا".

وأضاف البيان "يمكننا أن نستقبل 75000 متفرج في مباراتنا ضد هوفنهايم يوم 23 أكتوبر".

وشدد البيان على أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بحضور المباريات مستمرة، مما يعني أن قبول المتفرجين لا يزال يعتمد على انتشار وباء فيروس كورونا.

وأوضح نادي بايرن أن الدخول إلى الاستاد ممكن فقط لأولئك الذين حصلوا على جرعة اللقاح كاملة أو تعافوا أو يمكنهم تقديم اختبار PCR سلبي (لا يتجاوز فترة الأختبار 48 ساعة).

يتم استثناء الأطفال دون سن السادسة، والأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدرسة.

وقال يان كريستيان درييزن نائب رئيس بايرن في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن سعداء، خاصة لمشجعينا، لأن الآن مرة أخرى سوف تمتلئ مدرجات أليانتس أرينا".

وأضاف "سنتخذ بعناية جميع الاحتياطات اللازمة للاستمرار في ضمان أعلى مستوى من السلامة وصحة المتفرجين".

كما سيتم إيقاف العمل بالقواعد الخاصة بالأقنعة والتباعد الاجتماعي.

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