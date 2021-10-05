رودري: سيتي اجتاز أصعب أسبوع في الموسم

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 15:38

كتب : FilGoal

ليفربول مانشستر سيتي

يشعر رودريجو لاعب وسط مانشستر سيتي بأن فريقه اجتاز أصعب أسبوع في الموسم بنجاح.

في أسبوع واحد لعب سيتي ضد تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي وبينهما التقى بباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وكلها خارج أرضه.

وقال رودري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أن لدينا شعورا إيجابيا للغاية بأننا مررنا للتو بأصعب جزء من الموسم حتى الآن".

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وأضاف "هناك الكثير من المباريات الصعبة، لكنها متفرقة وليست 3 في أسبوع واحد، أعتقد أننا استحقينا المزيد".

سيتي انتصر على تشيلسي بهدف، وخسر من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتعادل مع ليفربول 2-2.

وتابع اللاعب الإسباني "أعتقد أننا كنا نستحق الفوز بالمباريات الثلاثة بصراحة، لقد كان أسبوعا لا يصدق".

وأكمل "الأمر ليس بالسهل، فالمباريات الـ3 كانت خارج ملعبنا".

رودري أنقذ مرماه من هدف مؤكد في الدقائق الأخيرة للقاء ليفربول حين منع كرة فابينيو من دخول الشباك الخالية من الحارس إيدرسون.

وأوضح "في بعض الأحيان تحتاج إلى القيام بأدوار دفاعية وهي لا تقل أهمية عن المهام الهجومية".

وأردف لاعب الوسط "كانت لحظة مهمة وكنت سعيدا بالدفاع عن مرمانا، المباراة انتهت 2-2 لذلك أنا سعيد بذلك".

وأتم "الطريقة التي تأخرنا بها 1-0 ثم 2-1، لكننا عدنا بالشخصية، قاتلنا، ولم نتراجع أبدا وخرجنا بهذه النقطة".

سيتي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر ونقطة عن ليفربول الوصيف.

رودري ليفربول مانشستر سيتي باريس سان جيرمان تشيلسي
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