كاراجير: رونالدو أضاف للمشكلة لم يحلها.. مانشستر يونايتد يعتمد على الأفراد وليس جماعيا

يؤمن جايمي كاراجير مدافع وقائد ليفربول السابق أن مانشستر يونايتد فريق يعتمد على الإمكانيات الفردية للاعبيه فقط وأن كريستيانو رونالدو أضاف بعدا آخر لها ولم يحلها.

ويعاني يونايتد من اهتزاز النتائج في الفترة الأخيرة إذ أنه خسر من أستون فيلا وتعادل مع توتنام في الدوري الإنجليزي.

وتحدث كاراجير لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية قائلا: "يبقى مانشستر يونايتد فريق يعتمد على الفرديات، وكريستيانو رونالدو أضاف لتلك المشكلة ولم يحلها".

وواصل "وبالرغم من أن الفريق لديه قائمة رائعة هم ليسوا في مستوى مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول".

وأكمل "فقدان خمس نقاط في آخر مباريات يوضح عدم الثبات الذي يمر به الفريق".

ويحتل يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر.