كيروش: تطوير ثقافة الفوز هو سبيل النجاح لـ منتخب مصر

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 12:45

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

تحت وسم #roadtoqatar2022 أو الطريق إلى قطر 2022، شدد كارلوس كيروش مدرب مصر على أهمية تطوير ثقافة الفوز من أجل نجاح الفراعنة مستقبلا.

وقال البرتغالي عبر حسابه في تويتر:"السبيل الوحيد ليضمن منتخب مصر النجاح أن يلتزم دوما بأن يكون أفضل وأقوى، وأن يطور ثقافة الفوز".

ويستعد كيروش (68 عاما) لمباراته الرسمية الأولى مع الفراعنة بعدما خلف المدير الفني حسام البدري في مقعد الرجل الأول في منتخب مصر.

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ويستضيف الفراعنة منتخب ليبيا يوم الجمعة ثم يواجهونه في ملعبه يوم الإثنين في الجولتين الثالثة والرابعة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022.

وتتصدر ليبيا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط مبتعدة بنقطتين عن مصر بينما رصيد الجابون نقطتين وأنجولا بلا رصيد.

ورفض كيروش التعليق على انضمام محمد صلاح، أسطورة ليفربول، لمنتخب مصر، كما رفض تبرير استبعاده لمحمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" ثنائي الأهلي.

وفازت مصر وديا على ليبيريا بهدفين دون رد في أول لقاء لكيروش مع الفريق.

منتخب مصر كيروش
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