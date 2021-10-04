أثلتيك: توتنام يمكنه إقالة سانتو مجانا في هذه الحالة

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 21:17

كتب : أحمد أباظة

نونو إسبريتو سانتو مدرب توتنام

يملك نادي توتنام هوتسبر الإنجليزي القدرة على إقالة مدربه البرتغالي نونو إسبريتو سانتو في الصيف القادم دون الحاجة إلى دفع أي تعويض أو شرط جزائي، وذلك في حالة واحدة كشف عنها موقع "ذا أثلتيك".

ويعاني السبرز بداية متخبطة، قلل من حدتها فوز الفريق الأخير على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد بالأمس، وهو الفوز الذي أتى بعد 3 هزائم متتالية في البريميرليج.

وبحسب "ذا أثلتيك" فإن توتنام يحق له إقالة سانتو مجانا وفقا للعقد المبرم بين الطرفين إذا عجز المدرب عن قيادة الفريق لإنهاء البريميرليج في أحد المراكز الستة الأولى.

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ويحتل توتنام المركز الثامن حاليا بـ12 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر تشيلسي، وذلك بفضل بدايته بثلاثة انتصارات متتالية على حساب حامل اللقب مانشستر سيتي ثم ولفرهامبتون ثم واتفورد بهدف نظيف في جميع المباريات الثلاث.

بعد هذه الانطلاقة الإيجابية، سقط توتنام بعد العودة من توقف سبتمبر الدولي على يد كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، ثم خسر دربي لندني آخر ضد الغريم تشيلسي بثلاثية نظيفة، وأخيرا اختتم خسارة مباريات الدربي على يد آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويجد سانتو نفسه ملزما بحمل توتنام إلى البطولات الأوروبية الرئيسية، سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، وإلا سيتم إقالته بدون مقابل.

المركز التالي لهذه المراكز التي يجب عليه الإنهاء بها هو السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وهي البطولة التي يشارك بها توتنام في نسختها الأولى بالفعل.

يذكر أن سانتو البالغ من العمر 47 عاما يملك عقدا مع توتنام يمتد لعامين، ولكن خوضه للعام الثاني يتوقف بوضوح على نتائجه.

نونو سانتو توتنام الدوري الإنجليزي
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