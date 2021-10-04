بيان من ليفربول بخصوص بصق أحد المشجعين على الطاقم التدريبي لـ مانشستر سيتي

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 21:14

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا ليفربول مانشستر سيتي

أصدر ليفربول بيانا رسميا عبر المتحدث الرسمي للنادي بعد حادثة بصق أحد المدربين على الطاقم التدريبي لـ مانشستر سيتي خلال مباراة الفريقين أمس.

ليفربول تعادل مع مانشستر سيتي بهدفين لكل فريق في ختام مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي تقدم بشكوى أمس بسبب بصق أحد المشجعين على أعضاء الطاقم التدريبي خلال مباراة اليوم في آنفيلد.

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وجاء بيان ليفربول الرسمي عبر المتحدث الرسمي للنادي كالتالي:

"نجري تحقيقا كاملا ونعمل مع جميع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك مانشستر سيتي لجمع الأدلة من الأفراد الذين شهدوا الحادث بالإضافة إلى تحليل جميع لقطات الفيديو المتاحة".

"الأدلة التي تم جمعها حتى الآن كبيرة وإذا تطلب الأمر ذلك فسيتم تسليمها إلى شرطة ميرسيسايد نظرا لاحتمال توجيه تهم جنائية. وستخضع هذه القضية أيضا لعملية العقوبات الرسمية للنادي".

"أنفيلد هو منزلنا وسنضمن أنه بيئة آمنة وممتعة لجميع الحاضرين ولن نسمح للسلوك غير المقبول بالتأثير على قيم ومبادئ النادي".

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تحدث في تصريحات بعد المباراة لـ سكاي سبورتس: "لا أعلم ما حدث بالظبط، سمعت شيئا غير لطيفا من المشجعين ناحية الطاقم التدريبي ولكني لا أعلم بالظبط ما هو فمل أشاهد الصور".

وأضاف "متأكد ان ليفربول سيتخد إجراءات بخصوص هذا الشخص، فليفربول أعظم بكثير من هذا السلوك. لا يمكن لشيء أن يغير إعجابي بهذا النادي، قبل عامين أو ثلاثة تحطمت حافلتنا هنا ولكنني متأكد دائما أنهم أشخاص بعينهم وليسوا نادي ليفربول".

يذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي المتصدر بـ16 نقطة وأمام قطبي مانشستر وإيفرتون وبرايتون بنقطة واحدة أيضا.

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