مانشستر يونايتد يجدد تعاقده مع مايك فيلان حتى 2024

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 20:35

كتب : FilGoal

مايك فيلان سولشاير مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد تعاقده مع مايك فيلان مساعد المدرب حتى 2024.

فيلان يتواجد في الطاقم التدريبي لمانشستر يونايتد منذ 2018 مع تغير مناصبه حتى وصل لمنصب مساعد المدرب مايو الماضي.

مانشستر يونايتد أعلن في وقت سابق عن تجديد تعاقده مع المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير لمدة 3 مواسم.

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الشياطين الحمر لعبوا 7 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، حققوا خلالها 4 انتصارات وتعادلين وتلقوا هزيمة واحدة ليتواجدوا في المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

على صعيد دوري الأبطال، خسر مانشستر يونايتد أولى مبارياته في دور المجموعات أمام يانج بويز السويسري بهدفين مقابل هدف واحد قبل ان يفوز على فياريال الإسباني بصعوبة بهدفين مقابل هدف واحد.

ويستعد مانشستر يونايتد لمجموعة من المواجهات الصعبة بعد التوقف الدولي أمام ليستر سيتي وتوتنام وليفربول ومانشستر سيتي في الدوري بجانب مباراتين أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد مايك فيلان الدوري الإنجليزي
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