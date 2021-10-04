المدير الرياضي لـ إيفرتون: حاولنا التعاقد مع دي بيك مرتين.. وهذا موقفنا منه يناير المقبل

شدد مارسيل براندز المدير الرياضي لنادي إيفرتون على أن فريقه حاول التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك مرتين خلال الصيف الماضي ولم يستبعد المحاولة من جديد في سوق الانتقالات الشتوي.

مانشستر يونايتد تعادل مع إيفرتون بهدف لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مارسيل براندز قال في حوار مع شبكة "نوس" الهولندية: "فان دي بيك كان ضمن قائمة اهتماماتنا، سألنا عنه في بداية سوق الانتقالات وكان الأمر مستحيلا. في نهاية السوق تلقيت مكالمة من وكيل أعماله أنه قد يتم إعارته ولكن في اللحظة الأخيرة تم إيقاف الأمر".

وأضاف عن احتمالية العودة لمحاولة التعاقد مع اللاعب في الشتاء "الأمر يعتمد على إذا كان النادي يريد التعاون، نحن في بداية أكتوبر وما زال من الممكن حدوث عديد الأشياء مع الإصابات. مانشستر يونايتد يلعب في أكثر من جبهة ومن الصعب الحديث الآن".

وتابع "إنه أمر مؤسف بالنسبة لدوني، يريد اللعب والعودة للمنتخب الهولندي ولكنك أنت تعلم صعوبة المنافسة والضغط في ناد كبير مثل مانشستر يونايتد. شاهدنا رونالدو وبوجبا وسانشو على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة".

فان دي بيك لم يشارك مع مانشستر يونايتد بشكل أساسي منذ انضمامه للفريق في سبتمبر 2020، لعب 39 مباراة بمجموع دقائق لعب 1597 دقيقة.

ابن الـ24 عاما شارك في 3 مباريات فقط حتى الآن مع مانشسستر يونايتد هذا الموسم ولم يتم استدعاءه لصفوف منتخب هولندا في اليورو بسبب الإصابة ثم المعسكرات التالية بسبب عدم المشاركة.

مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر.