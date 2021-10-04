تقارير: لابورتا يمنع كومان من الظهور في برنامج هولندي

كشفت صحيفة آس الإسبانية نقلا عن تقارير الصحفية باربرا باريند عن منع خوان لابورتا رئيس برشلونة لمدرب الفريق رونالد كومان من الظهور في برنامج هولندي يوم الأربعاء المقبل.

وكان من المفترض أن يظهر كومان في برنامج "HLF8" الهولندي يوم الأربعاء المقبل ولكن النادي قد أوصى بعدم حضوره للبرنامج، حتى لا يفسد الهدنة الموقعة بين لابورتا وكومان في الفترة السابقة.

وينوي كومان زيارة هولندا في الأيام القليلة المقبلة مستغلا فترة التوقف الدولي، وكان يريد أن يظهر في البرنامج بسبب علاقته القوية بمقدمه جوني دي مول ولكن جاءت رغبة إدارة النادي الكاتالوني عكس ذلك.

وفقا لباربرا باريند صحفي مقرب من كومان فإن المدرب الهولندي اتفق على الظهور في البرنامج سواء كان قد أقيل أم لا من منصبه كمدرب للفريق.

بحسب المحطة الهولندية، فإن لابورتا هو من أصر على عدم حضوره للبرنامج لعدم حدوث مشاكل أخرى بعد هزيمة أتيليتكو مدريد.

وخسر برشلونة من أتليتكو مدريد في الجولة السابقة من الدوري الإسباني بهدفين دون مقابل.

ويحتل برشلونة حاليا المركز التاسع في جدور الترتيب برصيد 12 نقطة بعد نهاية الجولة الثامنة مع وجود مباراة مؤجلة للفريق الكاتالوني مع إشبيلية.