كرة سلة - الأهلي يفوز على الفتح السعودي في البطولة العربية

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 19:13

كتب : FilGoal

الأهلي - حضر موت اليمني - البطولة العربية لكرة السلة

فاز فريق كرة السلة للرجال في النادي الأهلي على الفتح السعودي بنتيجة 82-77 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة العربية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري.

وكان الأهلي ضمن صدارة المجموعة بالفوز على كل من وداد بوفارك الجزائري وشعب حضر موت اليمني.

وينتظر الأهلي منافسه من المجموعة الرابعة إذ يتواجه فريقا بيروت اللبناني والكويت الكويتي في السابعة مساء.

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ويلعب الأهلي ضد الخاسر من المباراة والذي سيحصل على المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

أما الفائز فيتصدر ترتيب المجموعة الرابعة ليواجه وداد بوفارك الجزائري في ربع النهائي.

وتقام مباريات ربع النهائي الأربعاء 6 من شهر أكتوبر الجاري بينما نصف النهائي الجمعة 8 أكتوبر وأخيرا النهائي يوم 9 أكتوبر.

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