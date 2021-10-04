تاونسند يكشف كواليس حديثه مع رونالدو بعد الاحتفال المثير في أولد ترافورد

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 18:48

كتب : FilGoal

أندروس تاونسيند إيفرتون

كشف أندروس تاونسند لاعب إيفرتون كواليس ما دار بينه وبين كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بعد مباراة الفريقين في افتتاح مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تاونسند سجل هدف التعادل لإيفرتون أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد واحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو الشهيرة.

الكاميرات التقطت بعدها حديثا بين الثنائي قبل أن يتجه رونالدو نحو غرفة تبديل الملابس.

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تاونسند قال في تصريحات لـ "توك سبورت": "جعلت هدفي ألا أخرج من أولد ترافورد دون قميص كريستيانو رونالدو".

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وأضاف "كما رأيتم اتجهت له مباشرة بعد صافرة نهاية المباراة، لا أعرف ما الذي كان يتمتم به ولكنه لم يكن بالإنجليزية".

وتابع "كان يتمتم بالبرتغالية، سألته لثلاث أو أربع مرات عن القميص وفي النهاية استسلم وقال أنه سيعطيه لي في الداخل".

وواصل "كان علي الانتظار داخل غرفة خلع الملابس ولحسن الحظ تمكن رجل المهمات من ترتيبها لي. سأحتفظ بهذا القميص معي".

تاونسند شدد على أن احتفاله على طريقة رونالدو لم يكن مفاجئا وتم الإعداد له قبل بداية المباراة.

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واستطرد "كنا نناقش الأمر مع المدرب قبل المباراة بيوم وسألني اللاعبون "هل ستفعلها إذا سجلت؟" وقلت نعم. أخبروني أنه يجب أن أتأكد أن يحدث هذا في نهاية المباراة أو في وقت متأخر حتى لا يكون هناك فرصة أمام رونالدو للرد".

وأتم "لقد انجرفت قليلا وفعلتها ونظرت للساعة كانت الدقيقة 65، لقد أعطيت اللاعب الأعظم 30 دقيقة للرد وجعل شكلي سخيفا. الحمد لله أنه لم يفعل ذلك".

تاونسند الذي سجل 5 أهداف في 9 مباريات مع إيفرتون هذا الموسم نشر صورة قميص رونالدو عبر حسابه الشخصي في انستاجرام بعد نهاية المباراة.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد اندروس تاونسيند إيفرتون الدوري الإنجليزي
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