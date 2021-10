رانييري يعود إلى البريميرليج عبر بوابة واتفورد

أعلن واتفورد الإنجليزي بصورة رسمية عن تعاقده مع المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري لقيادة الفريق، خلفا للمدرب السابق سيسكو مونوز الذي أقيل قبل بضعة أيام.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "واتفورد سعيد بتأكيد تعيين كلاوديو رانييري كمدرب الفريق الجديد بعقد مدته عامين".

وخاض رانييري مسيرة تدريبية طويلة في إيطاليا، بداية من ساردينيا الذي قاده للصعود من غياهب الدرجات الأدنى، مرورا بنابولي وفيورنتينا وروما ويوفنتوس وبارما وإنتر ميلان وأخيرا سامبدوريا.

خارج إيطاليا خاض المدرب المخضرم تجربتين مع فالنسيا وأتلتيكو مدريد في إسبانيا، قبل أن يحط رحاله في إنجلترا للمرة الأولى مع تشيلسي عام 2000.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.

Welcome to Watford, Claudio! 💛