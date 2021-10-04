رانييري يعود إلى البريميرليج عبر بوابة واتفورد

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 18:25

كتب : أحمد أباظة

رانييري

أعلن واتفورد الإنجليزي بصورة رسمية عن تعاقده مع المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري لقيادة الفريق، خلفا للمدرب السابق سيسكو مونوز الذي أقيل قبل بضعة أيام.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "واتفورد سعيد بتأكيد تعيين كلاوديو رانييري كمدرب الفريق الجديد بعقد مدته عامين".

وخاض رانييري مسيرة تدريبية طويلة في إيطاليا، بداية من ساردينيا الذي قاده للصعود من غياهب الدرجات الأدنى، مرورا بنابولي وفيورنتينا وروما ويوفنتوس وبارما وإنتر ميلان وأخيرا سامبدوريا.

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خارج إيطاليا خاض المدرب المخضرم تجربتين مع فالنسيا وأتلتيكو مدريد في إسبانيا، قبل أن يحط رحاله في إنجلترا للمرة الأولى مع تشيلسي عام 2000.

وقضى رانييري 4 أعوام في قيادة البلوز حتى خلفه البرتغالي جوزيه مورينيو، وينسب إليه العديد من المتابعين دورا كبيرا في وضع تشيلسي على الطريق قبل انفجاره مع البرتغالي.

تجربته الثانية في إنجلترا كانت الأفضل على الإطلاق في كامل مسيرته التدريبية، حين تولى قيادة ليستر سيتي في موسم التتويج التاريخي بلقب البريميرليج (2015-2016) بعد أن كان الفريق ذاته يصارع الهبوط في الموسم السابق مباشرة.

فاز رانييري بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل مدرب عن عام 2016، وبعد نهاية هذه التجربة عاد إلى إنجلترا للمرة الثالثة مع فولهام في ولاية مقتضبة بين عامي 2018 و2019.

يذكر أن المدرب الإيطالي البالغ من العمر 69 عاما سبق له أيضا تدريب موناكو، وله تجربة وحيدة على الصعيد الدولي مع منتخب اليونان.

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