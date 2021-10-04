مسحة طبية لـ الأهلي قبل السفر إلى النيجر

قرر الجهاز الطبي للأهلي إجراء مسحة طبية لجميع أعضاء الفريق قبل السفر إلى النيجر استعدادا لمواجهة الحرس الوطني في افتتاح مشواره في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم 16 أكتوبر الجاري.

وأكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي أن الفريق سيخضع لمسحة طبية، وذلك وفقا للبروتوكول المتبع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وذلك رغم حصول كافة أعضاء الفريق على لقاح فيروس كورونا.

وشدد طبيب الأهلي على أن النادي الأحمر ملتزم بتعليمات الاتحاد الإفريقي، إلى أن تحدث أي مستجدات في الملف الطبي الخاص بسفر الفرق لخوض مباريات بطولات إفريقيا للأندية.

وعاد الأهلي لتدريباته الجماعية أمس الأحد، وذلك بعد حصول الفريق على فترة راحة سلبية بعد مواجهة إنبي في كأس مصر.