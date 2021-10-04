فيرجسون عن بقاء رونالدو على مقاعد البدلاء: يجب أن تبدأ المباراة بأفضل لاعبيك

يرى السير أليكس فيرجسون أسطورة التدريب في مانشستر يونايتد سابقا أن كريستيانو رونالدو كان يجب أن يبدأ مباراة إيفرتون أساسيا.

رونالدو بدأ مباراة إيفرتون في الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي على مقاعد البدلاء ليشارك في الدقيقة 57 ويتعادل مانشستر يونايتد أمام التوفيز بهدف لكل فريق.

وقال فيرجسون في نقاش سريع مع الملاكم حبيب نورمحمدوف داخل أولد ترافورد بعد مباراة إيفرتون عن الدفع برونالدو في الشوط الثاني: "يجب أن تبدأ المباراة بأفضل لاعبيك".

فيرجسون طمأن حبيب على صحته بعد خضوعه لعملية جراحية العام الماضي أيضا.

"You should always start with your best players" 👨🏻‍🏫 Sir Alex Ferguson suggests that Ole Gunnar Solskjaer should have started Cristiano Ronaldo against Everton ⬇️ pic.twitter.com/cnA5EOKSNi — Mirror Football (@MirrorFootball) October 4, 2021

مانشستر يونايتد حقق نقطة واحدة في آخر مباراتين على ملعبه أمام أستون فيلا وإيفرتون لتزداد الانتقادات نحو مدرب الفريق أولي جونار سولشاير.

يونايتد يتواجد في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر.

مواجهات صعبة تنتظر مانشستر يونايتد بعد التوقف الدولي أمام ليستر سيتي وليفربول وتوتنام ومانشستر سيتي بالإضافة لمباراتين أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.