فيرجسون عن بقاء رونالدو على مقاعد البدلاء: يجب أن تبدأ المباراة بأفضل لاعبيك

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 17:30

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يرى السير أليكس فيرجسون أسطورة التدريب في مانشستر يونايتد سابقا أن كريستيانو رونالدو كان يجب أن يبدأ مباراة إيفرتون أساسيا.

رونالدو بدأ مباراة إيفرتون في الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي على مقاعد البدلاء ليشارك في الدقيقة 57 ويتعادل مانشستر يونايتد أمام التوفيز بهدف لكل فريق.

وقال فيرجسون في نقاش سريع مع الملاكم حبيب نورمحمدوف داخل أولد ترافورد بعد مباراة إيفرتون عن الدفع برونالدو في الشوط الثاني: "يجب أن تبدأ المباراة بأفضل لاعبيك".

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فيرجسون طمأن حبيب على صحته بعد خضوعه لعملية جراحية العام الماضي أيضا.

مانشستر يونايتد حقق نقطة واحدة في آخر مباراتين على ملعبه أمام أستون فيلا وإيفرتون لتزداد الانتقادات نحو مدرب الفريق أولي جونار سولشاير.

يونايتد يتواجد في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر.

مواجهات صعبة تنتظر مانشستر يونايتد بعد التوقف الدولي أمام ليستر سيتي وليفربول وتوتنام ومانشستر سيتي بالإضافة لمباراتين أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

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