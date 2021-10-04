ميلنر: نشعر بالإحباط لعدم الفوز على سيتي بعد هدف صلاح المذهل

يشعر جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول بالإحباط بعدما فشل فريقه في الفوز على مانشستر سيتي رغم التقدم مرتين.

وسجل صلاح هدفا مبهرا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال ميلنر في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "نشعر بالإحباط لعدم الحصول على الـ3 نقاط بعد هدف صلاح العالمي".

وأضاف "أداء ليفربول لم يصل لمستوى الأجواء الرائعة في أنفيلد".

وأتم اللاعب المخضرم "سنواصل العمل.. لن تسير وحدك أبدا".

وسجل فيل فودين الهدف الأول لسيتي في الدقيقة 69، بعد 10 دقائق من تقدم ليفربول بهدف ساديو ماني من صناعة محمد صلاح.

استعاد صلاح التقدم لصالح الريدز بهدف مبهر في الدقيقة 76، إلا أن كيفن دي بروين تمكن من التعادل في الدقيقة 81.

واشتعلت المنافسة على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الجولة السابعة من المنافسات والتي شهدت تشارك محمد صلاح مع جيمي فاردي في الصدارة.

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Current status: watching this on repeat 🔁🤩



𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙖𝙣𝙜𝙡𝙚 of @MoSalah’s incredible strike, presented by @Sonos 🎥 pic.twitter.com/K2KOuVr0G0 — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2021

هدف صلاح هو السابع له أمام مانشستر سيتي في 13 مباراة مع صناعة ثلاثة أهداف.

صلاح سجل للمباراة السابعة على التوالي مع ليفربول في جميع المسابقات للمرة الثالثة منذ انضمامه للريدز في صيف 2017.

الملك المصري سجل هدفه الخامس في 6 مباريات لعبها أمام مانشستر سيتي في ملعب آنفيلد.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ15 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر تشيلسي، ويليه مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ14 نقطة.