ميلنر: نشعر بالإحباط لعدم الفوز على سيتي بعد هدف صلاح المذهل

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 17:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي

يشعر جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول بالإحباط بعدما فشل فريقه في الفوز على مانشستر سيتي رغم التقدم مرتين.

وسجل صلاح هدفا مبهرا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال ميلنر في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "نشعر بالإحباط لعدم الحصول على الـ3 نقاط بعد هدف صلاح العالمي".

أخبار متعلقة
لاعب توتنام السابق: صلاح الأفضل في العالم حاليا.. وأقرب نسخة لـ ميسي روبرتسون يتحدث عن صدمة الجميع بهدف صلاح ويتغزل في زميله المصري تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي

وأضاف "أداء ليفربول لم يصل لمستوى الأجواء الرائعة في أنفيلد".

وأتم اللاعب المخضرم "سنواصل العمل.. لن تسير وحدك أبدا".

وسجل فيل فودين الهدف الأول لسيتي في الدقيقة 69، بعد 10 دقائق من تقدم ليفربول بهدف ساديو ماني من صناعة محمد صلاح.

استعاد صلاح التقدم لصالح الريدز بهدف مبهر في الدقيقة 76، إلا أن كيفن دي بروين تمكن من التعادل في الدقيقة 81.

واشتعلت المنافسة على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الجولة السابعة من المنافسات والتي شهدت تشارك محمد صلاح مع جيمي فاردي في الصدارة.

هدف صلاح هو السابع له أمام مانشستر سيتي في 13 مباراة مع صناعة ثلاثة أهداف.

صلاح سجل للمباراة السابعة على التوالي مع ليفربول في جميع المسابقات للمرة الثالثة منذ انضمامه للريدز في صيف 2017.

الملك المصري سجل هدفه الخامس في 6 مباريات لعبها أمام مانشستر سيتي في ملعب آنفيلد.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ15 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر تشيلسي، ويليه مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ14 نقطة.

جيمس ميلنر ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح
نرشح لكم
أخر الأخبار
هالاند يغيب عن المشاركة مع النرويج في تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة 10 دقيقة | الدوري الألماني
دوناروما: سأكون حزينا إن لم يكن استقبالي جيدا في ميلان 12 دقيقة | أوروبا
مسحة طبية لـ الأهلي قبل السفر إلى النيجر 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فيرجسون عن بقاء رونالدو على مقاعد البدلاء: يجب أن تبدأ المباراة بأفضل لاعبيك 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميلنر: نشعر بالإحباط لعدم الفوز على سيتي بعد هدف صلاح المذهل ساعة | الدوري الإنجليزي
كوليبالي مطالبا بإيقاف مشجع للأبد: وصفني بالقرد القذر ساعة | الدوري الإيطالي
مرموش مرشح لجائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الألماني في سبتمبر ساعة | الدوري الألماني
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الجهاز الفني يدرس إعفاء أفشة من رحلة النيجر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟