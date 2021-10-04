لاعب توتنام السابق: صلاح الأفضل في العالم حاليا.. وأقرب نسخة لـ ميسي

يرى جيمي أوهارا لاعب وسط توتنام السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول هو الأفضل في العالم حاليا، ويعتقد أنه النسخة الأقرب لليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان

صلاح واصل التألق مع ليفربول بهدف عالمي في شباك مانشستر سيتي بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال أوهارا لراديو talkSPORT "صلاح أفضل لاعب في العالم من وجهة نظري، إذا كنت تنظر إلى لاعب وصل لذروة تألقه".

وأضاف "لا أستطيع أن أنظر إلى أي لاعب آخر وأقول إنه يقدم أداء أفضل من صلاح، ليس فقط لأنه يفعل ذلك في الدوري الإنجليزي، أفضل دوري في العالم، بل لأنه يفعل ذلك في المباريات الكبيرة".

وتابع "أداء صلاح أمام مان سيتي كان رائعا، تألق فردي مدهش، خاصة فيما يتعلق بالهدف الذي سجله".

وأردف "لقد استخدم سرعته ومهارته في صناعة هدف ماني، لكن هدفه كان رائعا. استخدم كل مهاراته في لحظة واحدة. القوة، السرعة، المهارة ثم التسديد بقدمه الضعيفة، وهو ما يظهر مدى روعة الهدف".

وواصل "أعتقد أن صلاح هو أقرب شيء رأيناه يقترب من ميسي، دون أن يكون ليونيل ميسي نفسه".

وأتم "إذا كنت تنظر إلى لاعب آخر اقترب من مستوى ميسي، فسأقول محمد صلاح".

video:1

Current status: watching this on repeat 🔁🤩



𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙖𝙣𝙜𝙡𝙚 of @MoSalah’s incredible strike, presented by @Sonos 🎥 pic.twitter.com/K2KOuVr0G0 — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2021

هدف صلاح هو السابع له أمام مانشستر سيتي في 13 مباراة مع صناعة ثلاثة أهداف.

صلاح سجل للمباراة السابعة على التوالي مع ليفربول في جميع المسابقات للمرة الثالثة منذ انضمامه للريدز في صيف 2017.

الملك المصري سجل هدفه الخامس في 6 مباريات لعبها أمام مانشستر سيتي في ملعب آنفيلد.

واشتعلت المنافسة على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الجولة السابعة من المنافسات والتي شهدت تشارك محمد صلاح مع جيمي فاردي في الصدارة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ15 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر تشيلسي، ويليه مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ14 نقطة.