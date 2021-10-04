بانون والكرتي ضمن قائمة منتخب الرديف المغربي

أعلن الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الرديف المغربي قائمته لمعسكر شهر أكتوبر، والتي سيواجه فيها جامبيا وسييراليون والسودان استعدادا لكأس العرب ديسمبر المقبل.

بدر بانون النادي : الأهلي

وشهدت القائمة ظهور اسم مدافع الأهلي بدر بانون، والقريب من بيراميدز ولاعب الوداد وليد الكرتي، بجانب لاعبي الأهلي والزمالك السابقين، وليد أزارو وحميد أحداد.

وتقام بطولة كأس العرب للمنتخبات في قطر في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثانية للبطولة بجانب السعودية والأردن وفلسطين.