بانون والكرتي ضمن قائمة منتخب الرديف المغربي
الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 15:59
كتب : FilGoal
أعلن الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الرديف المغربي قائمته لمعسكر شهر أكتوبر، والتي سيواجه فيها جامبيا وسييراليون والسودان استعدادا لكأس العرب ديسمبر المقبل.
بدر بانون
النادي : الأهلي
وشهدت القائمة ظهور اسم مدافع الأهلي بدر بانون، والقريب من بيراميدز ولاعب الوداد وليد الكرتي، بجانب لاعبي الأهلي والزمالك السابقين، وليد أزارو وحميد أحداد.
لائحة المنتخب الوطني الرديف المستدعاة للتجمع الإعدادي المقبل
Coach Houcine Ammouta named 27 players for a training camp in Mohammed VI Football Complex. Our A' Team will play three friendly games: Gambia, Sudan and Sierra Leone.#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/raL1pITONw— Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) October 4, 2021
وتقام بطولة كأس العرب للمنتخبات في قطر في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبا عربيا.
ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثانية للبطولة بجانب السعودية والأردن وفلسطين.