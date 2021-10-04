روبرتسون يتحدث عن صدمة الجميع بهدف صلاح ويتغزل في زميله المصري

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 15:07

كتب : FilGoal

صلاح ليفربول مانشستر سيتي

تغزل أندي روبرتسون مدافع ليفربول في زميله المصري محمد صلاح بعدما سجل هدفا مبهرا في التعادل مع مانشستر سيتي 2-2.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال روبرتسون في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "ما زلت أعتقد أنه يتم التقليل من شأن صلاح بشكل لا يصدق فيما يتعلق بالطريقة التي يتحدث بها الناس عنه".

وأضاف "الهدف الذي سجله صلاح من أعلى طراز. إنه لأمر مخز أنه لم يكن هدف الفوز لأنه بالتأكيد يستحق ذلك".

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وواصل الاسكتلندي "تسجيل هدف مثل هذا في مباراة قوية بين فريقين مليئين بلاعبين جيدين أمر مثير حقا".

واستمر "عندما هزت الكرة الشباك، أعتقد أن الجميع كان في حالة صدمة، إنه لأمر مخز بالنسبة لنا أنه لم يكن هدف الفوز".

وأكمل "صلاح يملك عقلية احترافية لا تصدق، إنه لاعب كرة قدم رائع وشخص مذهل. خارج الملعب يعمل بجد للحفاظ على لياقته البدنية والبقاء في أعلى مستوى مع تطوير كل شيء في أسلوب لعبه".

وتابع "إنه يتطوركل موسم بشكل أفضل، أعتقد أن هذا الهدف ضمن أفضل أهدافه مع ليفربول".

وأتم روبرتسون "صلاح يواصل التألق موسما بعد موسم، في استمرارية رائعة قد تظل لفترة طويلة".

واشتعلت المنافسة على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الجولة السابعة من المنافسات والتي شهدت تشارك محمد صلاح مع جيمي فاردي في الصدارة.

هدف صلاح هو السابع له أمام مانشستر سيتي في 13 مباراة مع صناعة ثلاثة أهداف.

صلاح سجل للمباراة السابعة على التوالي مع ليفربول في جميع المسابقات للمرة الثالثة منذ انضمامه للريدز في صيف 2017.

الملك المصري سجل هدفه الخامس في 6 مباريات لعبها أمام مانشستر سيتي في ملعب آنفيلد.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في البريميرليج بـ15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر.

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