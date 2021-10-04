الأهلي يمدد عقد السولية لمدة موسمين

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 14:33

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية - الأهلي

أعلن النادي الأهلي تمديد تعاقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق لمدة موسمين بخلاف الموسم الجاري.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان تعاقد السولية مع الأهلي ينتهي بنهاية موسم 2021 - 2022.

وكشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عبر الموقع الرسمي عن تمديد التعاقد لمدة موسمين.

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ويأتي ذلك بخلاف الموسم المقرر انطلاقه بعد أسابيع قليلة ليستمر السولية مع الأهلي لمدة ثلاث سنوات حتى صيف 2024.

وأنهى أمير توفيق كافة الجوانب الإدارة والمالية مع اللاعب الذي قام بالتوقيع على العقد الجديد.

وخاض السولية مع الأهلي 225 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في 41 هدفا.

نجح السولية في تسجيل 21 هدفا مع الأهلي بالإضافة إلى صناعة 20 هدفا آخرين.

وكان السولية قد انضم إلى الأهلي قادما من الشعب الإماراتي في يناير 2016.

ونجح عمرو السولية في التسجيل بثلاث نهائيات مختلفة من دوري أبطال إفريقيا ولا يشاركه في ذلك الرقم من الأهلي سوى محمد أبو تريكة.

الأهلي عمرو السولية
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