جوارديولا يتغنى بما فعله فريقه بعد انفجار أنفيلد

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 13:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي

تغنى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بما فعله لاعبيه بعدما انفجر ملعب أنفيلد فرحا بأهداف ليفربول، قبل أن يخرج فريقه بتعادل مستحق.

تقدم ليفربول مرتين بواسطة ساديو ماني ومحمد صلاح لكن سيتي تعادل في المرتين لتنتهي قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بالتعادل 2-2.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "في الشوط الأول لم تكن لديهم فرصة واحدة. لكن في الشوط الثاني دخلوا بقوة، لكن رد فعلنا كان رائعا".

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وأضاف المدرب الإسباني "الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول وآخر 15 دقيقة كانت مدمرة وجيدة حقا".

وتابع "بعد تقدمهم 1-0، انفجر أنفيلد كثيرا. لكننا بقينا في المباراة وعدنا مرتين وأنا راضٍ للغاية".

وواصل بيب "في النهاية لم نخسر لكن التعادل جيد، نحتاج فقط للاستمرار على هذا النحو".

وأردف "أتمنى أن يعود اللاعبون من التوقف الدولي بدون إصابات".

وأشاد جوارديولا بتألق برناردو سيلفا قائلا "الأداء يتحدث عن نفسه، لقد كان رائعا، إنه لاعب مذهل وشخص استثنائي".

وشدد "فيل فودين أيضا لاعب مميز، نحن نعرف ذلك. لحسن الحظ عاد إلينا الآن، إنه لاعب رائع ولكن ليس هو فقط، كان كذلك رودريجو، وجابريل جيسوس، الجميع كانوا رائعين أمام ليفربول".

وأتم جوارديولا "آخر مرتين كنا في أنفيلد لعبنا بشخصية ضخمة. أنا سعيد بذلك".

وسجل فودين الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 69، بعد 10 دقائق من تقدم ليفربول بهدف ساديو ماني من صناعة محمد صلاح.

استعاد صلاح التقدم لصالح الريدز بهدف مبهر في الدقيقة 76، إلا أن كيفن دي بروين تمكن من التعادل في الدقيقة 81.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ15 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر تشيلسي، ويليه مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ14 نقطة.

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