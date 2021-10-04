الأهلي يعلن قضاء طبيبه فترة معايشة في يوفنتوس

كشف الموقع الرسمي للأهلي عن توجه محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي لفريق الكرة بالنادي إلى إيطاليا، لقضاء فترة معايشة في يوفنتوس.

وقال الموقع الرسمي للأهلي: "جاء سفر طبيب الأهلي بعد الدعوة التي تلقاها النادي من المدير الرياضي لنادي يوفنتوس ماركو أنتونيلي، وذلك لاستقبال الدكتور وفائي للمعايشة مع الجهاز الطبي بالنادي الإيطالي، والتعرف على أحدث أساليب العلاج الطبيعي، وكذلك الأساليب التي يتبعها الطب الإيطالي قبل المباريات وبعدها، وكيفية تقليص فترة العلاج عقب الإصابة، والخطوات التي تؤدي سريعًا إلى ارتفاع نسبة الاستشفاء.".

وأردف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "وحصل الدكتور محمد وفائي، وهو واحد من الأطباء المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة في الجهاز الطبي بالأهلي، على موافقة سيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة، وقبلها موافقة محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع كرة القدم، الذي يسعى لخلق كوادر مؤهلة بقطاع الكرة في كل المجالات، من خلال الاحتكاك والمعايشة مع المدارس الرياضية المتقدمة على مستوى العالم".

وأتم "يذكر أن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه الأخير على سفر كل من أمير توفيق مدير التعاقدات، وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، لقضاء فترة معايشة بعدد من الأندية في التشيك وسلوفاكيا والاستفادة من الخبرات هناك".