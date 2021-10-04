المصري: رفعت استأذن في إجازة ولم يعد.. ومفاوضات النقاز مجرد كلام

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري عن عدم عودة أحمد رفعت إلى التدريبات منذ أسبوع بعد استئذانه للخروج في إجازة لمدة يوم.

ونفى هاشم وجود مفاوضات مع حمدي النقاز للعمل مع معين الشعباني مجددا بسبب أزمة القيد في الزمالك.

وقال هاشم عبر إذاعة أون سبورت: "أحمد رفعت استأذن في إجازة ليوم بداعي الاطمئنان على والدته المريضة، لكنه لم يعد منذ أسبوع ولا يتدرب مع الفريق".

وعن العروض المقدمة لضم رفعت أجاب هاشم "لا توجد أي عروض رسمية كلها شفهية".

وعن العمل مجددا بين معين الشعباني وحمدي النقاز أوضح "حتى الآن لا يوجد حديث بشأن انضمام حمدي النقاز إلى المصري بسبب أزمة القيد في الزمالك".

وشدد "هو مجرد كلام يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لم يحدث حتى الآن".

وبالحديث عن مواجهة سلطات الموارد الأوغندي في الكونفدرالية أوضح "الفريق يتدرب 3 مرات يوميا حاليا استعدادا للقاء ويعسكر في الإسكندرية".

واختتم تصريحاته "المباراة تقام يوم السبت الساعة 3 بتوقيت مصر، والملعب من النجيل الصناعي".