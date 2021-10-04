وزير التربية والتعليم: إضافة مسيرة صلاح للمناهج التعليمية أمر وارد

كشف طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن إضافة مسيرة محمد صلاح للمناهج التعليمية، أمر وارد.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال شوقي لقناة القاهرة والناس: "إضافة مسيرة محمد صلاح للمناهج التعليمية؟ تأتي لنا اقتراحات كثيرة في عدد من المجالات وإضافتها أمر وارد".

ويتألق صلاح رفقة ليفربول، وسجل هدفا رائعا أمام مانشستر سيتي في التعادل 2-2، وقدم أداء جعل قطاعا عريضا من الخبراء والمتابعين يصنفوه كأفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

وصنع صلاح الهدف الأول لساديو ماني في الدقيقة 59، قبل أن يسجل الثاني بعد مراوغة رائعة للغاية في الدقيقة 76.

هدف صلاح هو السابع له أمام مانشستر سيتي في 13 مباراة مع صناعة ثلاثة أهداف.

صلاح سجل للمباراة السابعة على التوالي مع ليفربول في جميع المسابقات للمرة الثالثة منذ انضمامه للريدز في صيف 2017.

الملك المصري سجل هدفه الخامس في 6 مباريات لعبها أمام مانشستر سيتي في ملعب آنفيلد.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في البريميرليج بـ15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر.