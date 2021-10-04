سكاي: رانييري مدربا جديدا لواتفورد

خلال ساعات سيعلن واتفورد تعيين المدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري كمدرب للفريق، حسب شبكة سكاي سبورتس.

ونشرت الشبكة لقطات لوصول رانييري إلى مقر واتفورد من أجل توقيع العقود وبدء مهمة قيادة الفريق.

وأعلن واتفورد يوم الأحد إقالة مدربه تشيسكو مونيوز بالقول في بيان:"شعرت الإدارة أن الأداء الحالي يظهر توجها سلبيا، في وقت كان يتوجب على الفريق التحسن".

وأوضح "النادي سيظل ممتنا لتشيسكو لدوره في الصعود للدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ونتمنى له الأفضل في مسيرته المستقبلية".

وخاض رانييري (69 عاما) 225 مباراة في الدوري الإنجليزي فاز في 107 وخسر 60.

Claudio Ranieri has arrived at Watford's training ground to seal his deal to become their new manager 🐝 pic.twitter.com/ufFjBjwid3 — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 4, 2021

المحطة الأخيرة لرانييري كانت مع سامبدوريا ورحل عن تدريب الفريق في نهاية الموسم الماضي، بعدما أنهى الموسم في المركز التاسع.

وسبق لرانييري التدريب ثلاث مرات في الدوري الإنجليزي من قبل كان آخرهم مع فولهام في موسم 2018-2019، والأولى كانت مع تشيلسي منذ عام 2000 حتى 2004.

بينما كانت المحطة الأهم في لرانييري في الدوري الإنجليزي وفي تاريخه المهني هي تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي في موسم 2015-2016، في واحدة من أكبر المفاجآت، قبل أن يرحل عن تدريب الفريق في منتصف الموسم التالي بسبب سوء النتائج.

وحصل رانييري على لقب كأس إيطاليا مع فيورنتينا موسم 1995-1996، كما قاد فالنسيا للتتويج بكأس ملك إسبانيا في 1998-1999، وكأس الإنترتوتو في 1998، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي في 2004.

مونيوز صاحب الـ 41 عاما تولى تدريب واتفورد في ديسمبر من العام الماضي، وقاد الفريق للصعود للدوري الممتاز.

لكنه فاز مرتين في الجولات السبع الأولى، وخسر 4 مرات، وودع كأس الرابطة على يد ستوك سيتي.

ويترك مونيوز واتفورد في المركز الـ 14 بـ 7 نقاط.