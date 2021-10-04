كرة سلة - الاتحاد والأهلي إلى ربع نهائي البطولة العربية.. ومواجهات قوية منتظرة

ضمن الاتحاد السكندري والأهلي المصري تأهلهما إلى ربع نهائي النسخة 33 من البطولة العربية للأندية.

وتختتم مساء اليوم الإثنين منافسات دور المجموعات قبل أن تحصل جميع الفرق على راحة غدا الثلاثاء.

وتقام النسخة 33 من البطولة العربية للأندية في الإسكندرية على صالتي الاتحاد السكندري وبرج العرب.

وتصدر الاتحاد السكندري مجموعته عقب مباراتين بعد الفوز على فريقي اتحاد الفتح المغربي والميناء اليمني.

ويختتم الاتحاد مباريات دور المجموعات في السابعة من مساء اليوم بمواجهة البليدة الجزائري لكن ذلك لن يغير من الترتيب.

ويواجه الاتحاد السكندري فريق الوكرة القطري في ربع النهائي ظهر يوم الأربعاء.

أما الأهلي فضمن تصدر المجموعة الثالثة بعد الفوز على وداد بوفارك الجزائري وشعب حضر موت اليمني.

ويختتم الأهلي مبارياته في الخامسة من مساء اليوم ضد الفتح السعودي.

وينتظر الأهلي منافسه من المجموعة الرابعة إذ يتواجه فريقا بيروت اللبناني والكويت الكويتي في السابعة مساء.

ويلعب الأهلي ضد الخاسر من المباراة والذي سيحصل على المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

أما الفائز فيتصدر ترتيب المجموعة الرابعة ليواجه وداد بوفارك الجزائري في ربع النهائي.

وتقام مباريات ربع النهائي الأربعاء 6 من شهر أكتوبر الجاري بينما نصف النهائي الجمعة 8 أكتوبر وأخيرا النهائي يوم 9 أكتوبر.