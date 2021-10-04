بعد هدفه المبهر.. محمد صلاح: مازلنا في المنافسة.. نريد اللقب ونستطيع الحصول عليه
الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 11:23
كتب : FilGoal
شدد محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، أن فريقه يريد الحصول على لقب الدوري الإنجليزي، ولديه من القدرة على فعل ذلك.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وقال صلاح عبر تويتر: "أردنا فعلا الفوز في هذه المباراة (ضد مانشستر سيتي)".
We really wanted to win this one but we’re still in the game. We’re going for the title and we have what it takes. pic.twitter.com/JDnr2YMwHE— Mohamed Salah (@MoSalah) October 4, 2021
وأكمل "مازلنا في المنافسة، نريد اللقب ونستطيع الحصول عليه".
ويحتل ليفربول المركز الثاني في البريميرليج بـ15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر.
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وتعادل الريدز مع مانشستر سيتي 2-2 في مباراة رائعة، شهدت هدفا مبهرا للملك المصري.