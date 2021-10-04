بعد هدفه المبهر.. محمد صلاح: مازلنا في المنافسة.. نريد اللقب ونستطيع الحصول عليه

شدد محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، أن فريقه يريد الحصول على لقب الدوري الإنجليزي، ولديه من القدرة على فعل ذلك.

وقال صلاح عبر تويتر: "أردنا فعلا الفوز في هذه المباراة (ضد مانشستر سيتي)".

وأكمل "مازلنا في المنافسة، نريد اللقب ونستطيع الحصول عليه".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في البريميرليج بـ15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر.

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وتعادل الريدز مع مانشستر سيتي 2-2 في مباراة رائعة، شهدت هدفا مبهرا للملك المصري.