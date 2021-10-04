الإسماعيلي لـ في الجول: قيدنا الترهوني.. ويتبقى لنا ضم مهاجم

كشف علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلي، عن إتمام النادي لقيد محمد الترهوني ظهير منتخب ليبيا الأيسر، ولاعب أهلي طرابلس وسموحة السابق.

وكان الترهوني قد وقع لـ أهلي طرابلس قبل الانضمام إلى الإسماعيلي، لكن الدراويش وصلوا لتسوية مع النادي الليبي للحصول على صاحب الـ 30 عاما.

وقال أبو جريشة لـ FilGoal.com: "نسير بخطى ثابتة في إتمام التعاقدات التي يحتاجها الفريق، ويتبقى لنا ضم رأس حربة".

وأوضح "هناك 3 لاعبين أجانب يتم اختبارهم، وينضم لهم مهاجما سنغاليا غدا".

ويختبر الإسماعيلي من بين المهاجمين، الزامبي الدولي جاستين شونجا.

وأكمل أبو جريشة: "مازلنا نتفاوض مع سيراميكا كليوباترا لضم محمد حسن لاعب الوسط، ونحاول أن نخرج بعض اللاعبين للإعارة".

وكان الإسماعيلي قد ضم عمر رضوان حارس طلائع الجيش، وأحمد عيد ظهير الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكذلك، ضم الفريق عصام صبحي الظهير الأيمن للمقاصة، وأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة.