الإسماعيلي لـ في الجول: قيدنا الترهوني.. ويتبقى لنا ضم مهاجم

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 11:14

كتب : ياسر الشريف

محمد الترهوني

كشف علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلي، عن إتمام النادي لقيد محمد الترهوني ظهير منتخب ليبيا الأيسر، ولاعب أهلي طرابلس وسموحة السابق.

وكان الترهوني قد وقع لـ أهلي طرابلس قبل الانضمام إلى الإسماعيلي، لكن الدراويش وصلوا لتسوية مع النادي الليبي للحصول على صاحب الـ 30 عاما.

وقال أبو جريشة لـ FilGoal.com: "نسير بخطى ثابتة في إتمام التعاقدات التي يحتاجها الفريق، ويتبقى لنا ضم رأس حربة".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يتمم اتفاقه مع الجيش لضم عمر رضوان أحمد عيد يعلن عبر في الجول انتقاله لـ الإسماعيلي على سبيل الإعارة الإسماعيلي: لن نفرط في القوام الأساسي للفريق

وأوضح "هناك 3 لاعبين أجانب يتم اختبارهم، وينضم لهم مهاجما سنغاليا غدا".

ويختبر الإسماعيلي من بين المهاجمين، الزامبي الدولي جاستين شونجا.

وأكمل أبو جريشة: "مازلنا نتفاوض مع سيراميكا كليوباترا لضم محمد حسن لاعب الوسط، ونحاول أن نخرج بعض اللاعبين للإعارة".

وكان الإسماعيلي قد ضم عمر رضوان حارس طلائع الجيش، وأحمد عيد ظهير الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكذلك، ضم الفريق عصام صبحي الظهير الأيمن للمقاصة، وأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة.

محمد الترهوني الإسماعيلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مبابي: أعلنت رغبتي في الرحيل مبكرا وجعلوني أبدو مثل اللصوص 20 دقيقة | ميركاتو
أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المصري: رفعت استأذن في إجازة ولم يعد.. ومفاوضات النقاز مجرد كلام 45 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو إلى سباليتي: عليك أن تخسر المباراة المقبلة خارج ملعبك ساعة | الدوري الإيطالي
وزير التربية والتعليم: إضافة مسيرة صلاح للمناهج التعليمية أمر وارد ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيله: تجديد كيسي؟ اسأل مسؤولي ميلان ساعة | الدوري الإيطالي
سكاي: رانييري مدربا جديدا لواتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الاتحاد والأهلي إلى ربع نهائي البطولة العربية.. ومواجهات قوية منتظرة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 مصدر من المنتخب لـ في الجول: استبعاد أفشة ومحمد شريف ليس لأسباب طبية أو انضباطية